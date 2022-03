De Ombudsman van de NPO, Margo Smit, gaat onderzoek doen naar de klachten die zijn binnengekomen over de eerste tv-uitzendingen van Ongehoord Nederland (ON!). Naast meldingen over „onjuiste inhoud, desinformatie en gebrek aan onpartijdigheid” zijn er nu ook klachten binnengekomen over discriminatie en racisme.