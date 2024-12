Brekelmans noemt oproep van NAVO-baas Rutte terecht

In een toespraak vergeleek Rutte de huidige situatie met de Koude Oorlog, toen Europese landen „veel meer dan 3 procent” uitgaven aan defensie. „We zijn niet klaar voor wat in vier tot vijf jaar op ons afkomt.”

Dat laatste onderschrijft Brekelmans. „Als we zien wat Rusland op dit moment aan het doen is, hoeveel tanks, raketten en alles daar van de band rollen. Dan zien we dat Rusland zoveel aan het doen is. Dat is niet alleen voor Oekraïne, maar dat is ook gericht op meer agressie richting de rest van Europa.”

Hij wijst ook op het wetsvoorstel vanuit de Kamer om de 2 procentnorm als minimum in de wet vast te leggen. Dat kan op brede steun rekenen, bleek recent bij het debat daarover.