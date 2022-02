Wapenmakers en cybersecuritybedrijven stijgen op Wall Street

Wapenproducenten en cybersecuritybedrijven waren maandag de grote winnaars op de aandelenbeurzen in New York. Die bedrijven profiteren van de hernieuwde aandacht van overheden in hun waren vanwege de oorlog in Oekraïne. Banken kregen net als in Europa rake klappen vanwege de sancties die het Westen heeft opgelegd aan Rusland, waaronder het afsluiten van verschillende Russische banken van het internationale betalingssysteem SWIFT.