De oorlog in Oekraïne veroorzaakt niet alleen in Europa, maar ook in het Midden-Oosten paniek. Voor een aantal landen betreft het vooral de voedselzekerheid. Zo is Egypte afhankelijk van de import van tarwe en graan uit Rusland om bijna honderd miljoen monden in eigen land te voeden. Een oorlog kan er voor verregaande instabiliteit zorgen.