Merz gaat vrijdag naar Brussel voor ontmoeting met Von der Leyen

De twee zullen het onder meer hebben over de verhoudingen met de Verenigde Staten en defensie-uitgaven, laat een woordvoerder van de Commissie weten. De leiders zullen ook stilstaan bij de Dag van Europa, waarop wordt herdacht dat op 9 mei 1950 de zogenoemde Schuman-verklaring werd ondertekend, het startpunt van de Europese Unie.

Die dag is er ook een militaire parade in Moskou, waarvoor enkele EU-lidstaten en kandidaat-lidstaten zijn uitgenodigd. Of de twee politici het gaan hebben over de Europese aanwezigen in Moskou, kon de woordvoerder niet zeggen. Enkele EU-buitenlandministers gaan vrijdag uit solidariteit juist naar Oekraïne.