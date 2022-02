Bij de Russische ambassade in Den Haag wordt maandagmiddag gedemonstreerd tegen de inval van Rusland in Oekraïne. „Nooit meer Poetin” en „shame on you”, scanderen de aanwezigen die geel-blauwe vlaggen en ballonnen bij zich hebben. Blauw en geel zijn de kleuren van de Oekraïense vlag.