Ds. Blenk, die diverse publicaties over de relatie tussen kerk- en wereldgeschiedenis op zijn naam heeft staan, wijst erop dat in het Mattheüsevangelie staat opgetekend dat het ene volk tegen het andere volk zal opstaan. „Dat zien we nu gebeuren bij de broedervolken Rusland en Oekraïne.” beeld AFP, Aris Messinis