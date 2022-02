Het Russische leger is gedwongen een nieuwe marsroute richting de Oekraïense hoofdstad Kiev in te slaan. Op de geplande route stuiten zij op verzet van de Oekraïense strijdkrachten. De Russen slaagden er niet in de noordelijke stad Tsjernihiv te veroveren, meldt het Britse ministerie van Defensie op basis van inlichtingendiensten.