Beyond Meat is vrijdag flink gedaald op de beurs in New York. De producent van plantaardige vleesvervangers leed afgelopen kwartaal meer verlies dan verwacht. De algehele stemming op Wall Street bleef terughoudend na de positieve draai een dag eerder. De Amerikaanse beurzen gingen donderdag bij de opening hard omlaag door de Russische invasie in Oekraïne, maar wisten uiteindelijk met stevige winsten te sluiten.