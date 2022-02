Tegen een 46-jarige vrouw uit Kerkdriel is vrijdag in de rechtbank van Arnhem zes jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist, omdat ze een inwonende vriendin ruim een jaar als huisslaaf misbruikte en ernstig mishandeld zou hebben. De 81-jarige moeder van de hoofdverdachte, die haar dochter hielp en stimuleerde, moet wat het Openbaar Ministerie betreft drie jaar de cel in.