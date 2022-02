Heel veel Nederlandse ondernemers zullen geraakt worden door de inval van Rusland in Oekraïne, verwacht ondernemersorganisatie evofenedex. Daarbij waarschuwt de organisatie voor een toename in cyberaanvallen op „gevoelige infrastructuur”, die onder meer transportsystemen kunnen raken. In 2018 trof een cyberaanval uit Rusland op Oekraïne ook Nederlandse systemen, aldus de organisatie.