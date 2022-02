Meer Gronings gas uit de grond halen is een „aller-, allerlaatste redmiddel in het geval van een heel groot conflict dat langer duurt”. Dat zei minister Rob Jetten (Klimaat en Energie) op de vraag of er vanwege het conflict tussen Rusland en Oekraïne misschien toch weer een beroep op het Groningse gas moet worden gedaan.