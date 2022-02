De politie heeft in de nacht van donderdag op vrijdag na een achtervolging op de A31 een auto tot stilstand gedwongen. Er is volgens een woordvoerder ten minste een iemand aangehouden. Die wordt ervan verdacht betrokken te zijn bij een beschieting van en inbraak in een bedrijfspand aan Suvelstrjitte in het Friese Veenwouden.