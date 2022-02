Advocaat-generaal: spaartaksarrest geldt niet voor eerdere jaren

Het arrest waarmee de Hoge Raad in december korte metten maakte met een onderdeel van de spaartaks, heeft volgens een belangrijk advies geen gevolgen voor deze belasting over spaargeld vóór 2017. Ook zou het oordeel niet betekenen dat de zogeheten box 3-heffing in zijn geheel niet meer kan worden toegepast. Maar iemand die zegt in de jaren 2017 en 2018 te veel belasting te hebben betaald kan wel recht hebben op een vergoeding, heeft de advocaat-generaal geschreven aan de Hoge Raad.