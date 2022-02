Kroongetuige Tony de G. in het omvangrijke liquidatieproces rond motorclub Caloh Wagoh trok donderdag tijdens het laatste woord in de rechtbank het boetekleed aan. Tegen de nabestaanden van de slachtoffers, met name de moeder van de doodgeschoten Jair Wessels, zei hij: „Het is verschrikkelijk wat wij gedaan hebben. Ik kan me voorstellen dat u mij haat en dood wil zien.”