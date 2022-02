Minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra en minister van Defensie Kajsa Ollongren hebben de Tweede Kamer gevraagd het debat over de Russische inval van Oekraïne, dat voor donderdagmiddag gepland stond, uit te stellen. Het debat is „moeilijk in te passen”, schrijven de twee bewindslieden aan het parlement. Of het debat doorgaat is aan de Tweede Kamer.