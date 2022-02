Over de 134 Klompenpaden in Gelderland en Utrecht zijn vorig jaar 1,9 miljoen wandelingen gemaakt. Daarmee is het record van 2020 verbroken. Toen werden 1,5 miljoen wandelingen geteld. De organisatie denkt dat de grote belangstelling voor de wandelingen vooral is veroorzaakt door de coronacrisis, die wandelen heel populair heeft gemaakt.