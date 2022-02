De verdachte van de gijzeling in de Apple Store aan het Leidseplein dinsdag is een 27-jarige Amsterdammer. De man zou gedreigd hebben zichzelf op te blazen. Hij legde tijdens de gijzeling zelf contact met de politie en eiste 200 miljoen euro aan cryptovaluta en een vrijgeleide uit het pand. Dat is bekendgemaakt tijdens een persconferentie van de driehoek (politie, gemeente en OM) in Amsterdam.