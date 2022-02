Waterschappen malen en pompen om regenwater weg te werken

Waterschappen in grote delen van Nederland zijn druk met het wegmalen en wegpompen van de grote hoeveelheid regenwater die in het weekeinde is gevallen en die nog wordt verwacht. Onder andere bij Hardinxveld-Giessendam zijn extra pompen geplaatst. De stuw in het Coevorden-Vechtkanaal die gewoonlijk maar eenmaal per jaar wordt gebruikt is al voor de tweede keer in twee weken geopend. In Twente zijn beken en riviertjes buiten de oevers getreden en op de Veluwe zijn kelders, campings en bedrijventerreinen onder water gelopen.