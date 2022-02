Het is al een aantal dagen erg onstuimig in Nederland, en maandagochtend was er opnieuw sprake van storm. Tussen 02.00 uur en 03.00 uur kwam het volgens Weer.nl een uur lang op Vlieland tot een gemiddelde wind van 9 Beaufort. Daarmee is nu al sprake van zes stormdagen op rij, wat nog nooit eerder is voorgekomen. Het vorige record stamt volgens het weerbureau uit december 1979, toen het 5 dagen achter elkaar stormde.