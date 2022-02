Minister Bruno Bruins (Medische Zorg) was er een paar jaar terug snel klaar mee. Wilde D66-Kamerlid Vera Bergkamp een wet tegen homogenezingstherapieën? Híj ging dat niet doen. Hij zag er het nut niet van in. Voor het bestaan van zulke therapieën was in Nederland weinig bewijs, stelde Bruins. En die homo die er mogelijk aan onderworpen zou zijn geweest, had aan bestaande wetgeving genoeg om zijn recht te kunnen halen