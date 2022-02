De plannen van het nieuwe kabinet zullen de ongelijkheid in de samenleving niet verkleinen, voorspelt PvdA-leider Lilianne Ploumen. Het moet „socialer en eerlijker”, zegt zij in een toespraak in Den Bosch, bij de start van de campagne van de sociaaldemocraten voor de gemeenteraadsverkiezingen van volgende maand.