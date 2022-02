Een bekende las onlangs een tekstje voor. In een van de regels stond het woord oecumene. De voorlezer was niet bekend met die term, en sprak het uit als oekuhmuhnuh, met de klemtoon op de tweede lettergreep. Ik moest even bedenken waar het over ging, want het klonk tamelijk anders dan de meer gangbare uitspraak uikuumeenuh, met de klemtoon op de derde lettergreep.