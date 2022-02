Rutte wil naar Namibië om samenwerking waterstofproductie

Premier Mark Rutte is van plan binnen afzienbare tijd naar Namibië af te reizen om de economische banden met het Zuid-Afrikaanse land aan te halen. Hij streeft naar een „gelijkwaardige samenwerking” op het gebied van de productie en levering van groene waterstof. „Namibië kan een heel grote speler worden”, zei Rutte na afloop van de tweedaagse EU-Afrikatop in Brussel waar hij uitvoerig met de Namibische president Hage Geingob over de beoogde samenwerking sprak.