Steeds meer instanties doen vrijdagmiddag voortijdig de deuren dicht, om stormellende voor te zijn. Zo is attractiepark Madurodam in Den Haag de hele dag gesloten en gaan dierentuinen Blijdorp en Artis begin van de middag op slot. Ook gaan enkele gemeentehuizen om 13.00 uur dicht, zoals in Leeuwarden en Hellevoetsluis.