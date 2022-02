NWEA vreest niet voor schade aan windmolens vanwege storm

De Nederlandse WindEnergie Associatie (NWEA) denkt niet dat storm Eunice grote gevolgen zal hebben voor de windmolens in ons land, ook niet voor de grotere windmolens, bijvoorbeeld in Flevoland, of oudere windmolens. „Hier zijn ze op ontworpen”, legt een woordvoerder van de NWEA uit. „Tot windkracht 10 kunnen de moderne windmolens blijven draaien. Oudere windmolens worden al eerder afgeschakeld, dan draaien ze zichzelf gewoon uit de wind.”