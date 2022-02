Hoewel het aantal reizigers op Schiphol afgelopen jaar een stuk hoger lag dan in 2020, heeft de luchthaven nog altijd flink geleden onder de coronacrisis. Dat zal dan ook tot uiting komen in de financiële resultaten van de Schiphol Group. Zo kreeg de luchthaven veel minder start- en landingsgeld binnen doordat er minder gevlogen werd. Tegelijkertijd was er ook minder personeel nodig.