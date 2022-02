De gesprekken over de cao voor de gehandicaptenzorg zijn donderdagavond vastgelopen, melden vakbond NU’91 en de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN). Volgens de vakbond is het voorstel van de werkgevers „ondermaats”. De werkgeversorganisatie noemt het op haar beurt „uitermate teleurstellend” dat er geen akkoord tot stand is gekomen.