Noch VVD-minister Bruins noch de CDA-bewindslieden Grapperhaus en De Jonge wilden in 2019 een wettelijk verbod op homogenezingspraktijken. Op initiatief van zes partijen in de Kamer komt het er straks alsnog. In hoeverre moeten kerken, hulpinstanties en belangenclubs voor christelijke homo’s op hun hoede zijn?