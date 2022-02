De economie van Europa zal mogelijk nog tot in 2023 last houden van beperkingen in het aanbod van onderdelen en materialen. Die voorspelling uitte het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Volgens de VN-organisatie die de stabiliteit van het monetaire systeem in de gaten houdt, zal het tekort aan onderdelen de economische groei in de weg zitten.