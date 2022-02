Nederland dacht „onmisbaar” te zijn in de Oost en daar nog een missie te hebben. Nederlandse politici, militairen en bestuurders in Nederland en Indonesië waren overtuigd van hun eigen superioriteit en lieten zich in hun streven naar bevoogding en beheersing van Indonesië vooral leiden door economische en geopolitieke motieven. Het besluit tot militaire herbezetting van voormalig Nederlands-Indië was al in de Tweede Wereldoorlog genomen en liep alleen vertraging op omdat het in het naoorlogse Nederland tijd kostte om de krijgsmacht weer op te bouwen.