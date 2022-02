Coalitie tegen kabinet: Leg onafhankelijkheid van OMT vast

Het kabinet moet de onafhankelijkheid van groepen zoals het OMT vastleggen, zodat de autonomie van dergelijke organisaties in de toekomst niet aangetast wordt. De coalitiepartijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie deden daartoe een voorstel tijdens een debat over corona. Volgens de partijen is het voor het vertrouwen van de burger in politiek en wetenschap belangrijk dat organisaties zoals het OMT hun adviezen „onafhankelijk en autonoom” kunnen geven.