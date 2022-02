Jeugdzorg Nederland, de werkgeversorganisatie voor de jeugdzorg, steunt de protestmanifestatie die vakbond FNV op 15 maart houdt op het Malieveld in Den Haag. Werkgevers zullen daar ook bij aanwezig zijn. Maar de branchevereniging laat zich niet uit over de staking die de vakbond op dezelfde dag houdt in het hele land.