Bij toeval heeft een team van astronomen het grootste radiosterrenstelsel ooit ontdekt. Het stelsel is minstens 16 miljoen lichtjaar lang, vergelijkbaar met honderd Melkwegen op een rij, meldt de Universiteit Leiden. De structuur voldoet niet aan eerdere ideeën over de vorming van een radiostelsel, vertelt promovendus Martijn Oei, die de leiding had over het onderzoek.