Een harde botsing tussen Forum voor Democratie-Kamerlid Gideon van Meijeren en zorgminister Ernst Kuipers. De bewindsman vertelde Van Meijeren dat hij zich „moet schamen”, nadat het Kamerlid RIVM-directeur Jaap van Dissel voor „leugenaar” had uitgemaakt. „Ik ben echt even stil”, zei een boze Kuipers in het debat.