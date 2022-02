Als de politiek niet meer geld steekt in de gezondheid van mensen is Nederland bij een volgende pandemie ook niet voorbereid. Dat zegt André Rouvoet, voorzitter van koepelorganisatie GGD GHOR Nederland. Hij reageert op de Onderzoeksraad voor Veiligheid, die concludeert dat Nederland niet goed voorbereid was op de uitbraak van het coronavirus in 2020.