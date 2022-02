Ze zei het niet met zoveel woorden, maar de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema sluit niet uit ze uiteindelijk afziet van de boetes voor de nachtclubs die zaterdagnacht meededen aan De Nacht staat op. In de laatste raadsvergadering voor de gemeenteraadsverkiezingen liet ze doorschemeren dat als de clubs een goed verweer hebben, de ‘preventieve last onder dwangsom’ van 4500 euro per club wellicht kan worden geschrapt.