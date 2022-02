Als touringcarbedrijven ondanks de mondkapjesplicht niet controleren of hun gasten daadwerkelijk hun mondkapje dragen, dan is dat volkomen begrijpelijk. Dat zegt branchevereniging Busvervoer Nederland die de maatregel een „raar besluit” noemt en stelt dat er geen overleg met de branche is geweest. Voorzitter Bertho Eckhardt roept de overheid op om de regels aan te passen.