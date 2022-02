Rijkswaterstaat en de waterschappen zijn alert op de verhoogde waterstand in het IJsselmeer en het Markermeer. Als het vanaf woensdag aan het eind van de middag gaat stormen kan de verhoogde waterstand voor problemen zorgen bij de monding van de IJssel en de Vecht. Rijkswaterstaat verwacht langs de kust en in het Rijnmondgebied nog geen problemen, al voorziet het meetcentrum in Lelystad wel harde windvlagen langs de stranden.