De aandelenbeurs in Japan ging woensdag stevig vooruit na de verliesbeurt een dag eerder. De stemming werd gesteund door de afnemende spanningen rond Oekraïne nu de directe dreiging van een Russische inval in het land even lijkt te zijn geweken. Eerder zorgden de hoogoplopende spanningen tussen het Westen en Rusland nog voor onrust op de aandelenmarkten.