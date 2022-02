Russische EU-ambassadeur: geen aanval op woensdag

De Russische EU-ambassadeur Vladimir Tsjistsjov weerspreekt de waarschuwingen van de VS dat Russische troepen woensdag buurland Oekraïne kunnen binnenvallen. „Wat Rusland betreft, kan ik u verzekeren dat er deze woensdag geen aanval zal plaatsvinden. Er zal de komende week ook geen escalatie zijn, noch in de week daarna, of in de komende maand”, zei Tsjistsjov woensdag aan Die Welt. Hij voegde eraan toe: „Oorlogen in Europa beginnen zelden op een woensdag.”