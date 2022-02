De defensieministers van de NAVO-landen komen woensdag bijeen over het hoogopgelopen conflict met Rusland. Het is „alle hens aan dek” en „rekening houden met alle scenario’s”, zeggen ingewijden. Aan Ruslands eisen kan de NAVO niet voldoen, maar toch is er nog wel onderhandelingsruimte, schat een hooggeplaatste bron bij de alliantie in.