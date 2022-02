De Nederlandse economie was in 2021 „ongekend veerkrachtig”, zegt minister Micky Adriaansens van Economische Zaken. Ondanks de lockdownmaatregelen groeide de economie vorig jaar met 4,8 procent ten opzichte van 2020, dat nog veel meer een ‘coronajaar’ was. Daarmee „is de Nederlandse economie onverwacht snel terug op het niveau van voor de coronacrisis”, aldus Adriaansens.