Middelbare scholen verschillen erg in het aantal stapelaars, leerlingen die na het halen van hun eerste diploma naar een hogere voortgezette opleiding gaan voor het volgende diploma. „Dit duidt op kansenongelijkheid”, zegt het Centraal Planbureau (CPB) naar aanleiding van het eigen onderzoek Stapelen in het voortgezet onderwijs. Het is volgens het bureau ook niet gemakkelijker geworden om meerdere diploma ’s te halen in het middelbaar onderwijs.