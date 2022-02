De Zilveren Camera expositie met de beste nieuwsfoto’s van het afgelopen jaar is zaterdag geopend in Museum Hilversum. Op de expositie is ook de winnaar van de Zilveren Camera 2021 te zien, de foto van Kajsa Ollongren op het Binnenhof met papieren waarop onder meer de tekst ‘Pieter Omtzigt, functie elders’ staat geschreven.