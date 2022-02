Geld voor van alles, maar niet voor AOW

Gedoe over de AOW. Moet de oudedagsuitkering van de staat meestijgen als het kabinet besluit tot een extra verhoging van het minimumloon? Nee, zegt de coalitie. Ja, vindt een meerderheid in de Eerste Kamer. In geld uitgedrukt praten we over zo’n 2,4 miljard euro; structureel, dus blijvend van jaar op jaar. Bepaald niet weinig. Hoewel, als je het afzet tegen de tientallen miljarden die in het regeerakkoord zijn uitgetrokken op allerlei andere terreinen –die overigens als investeringen met toekomstig rendement zeker zinvol zijn– is het te overzien.