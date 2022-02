CDA-leider Wopke Hoekstra is geen voorstander van lokale samenwerking met de PVV en Forum voor Democratie. Dat zei hij zaterdag desgevraagd. Uiteindelijk is het aan lokale CDA-afdelingen om hierover te besluiten, maar „ik vind dat het niet kan”, aldus Hoekstra. Het is zijn „overtuiging dat men allemaal tot diezelfde afweging zal komen”.