Olie- en gasconcern Shell trekt 1,6 miljard dollar uit om de overige aandeelhouders van Shell Midstream Partners uit te kopen. Dat is een uitbater van pijpleidingen in de Verenigde Staten. Het onderdeel was in het verleden zelfstandig naar de beurs gebracht om makkelijk geld op te kunnen halen, maar deze financiële constructie wordt de laatste jaren steeds minder populair in de oliewereld.