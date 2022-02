Brancheorganisatie van de nachtclubs Nachtbelang is „stomverbaasd” over de mogelijk nieuwe sluitingstijden voor de horeca van 01.00 uur en dat testen voor toegang, ook bekend als 1G, wordt onderzocht voor het openen van het nachtleven. Dat schrijft Nachtbelang in een openbare brief aan minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers.