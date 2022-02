Bosuil opgedoken in Sterrebos, kap deels stilgelegd

Ecologen hebben een bosuil ontdekt in een boom aan de rand van het Sterrebos naast VDL Nedcar in Born. De provincie Limburg heeft daarop vrijdag besloten dat de boom waarin de uil zit niet gekapt mag worden. Ook bomen binnen een straal van 75 meter daaromheen mogen niet omgezaagd worden, liet een woordvoerder van de provincie vrijdagmiddag weten. „Omdat het een nest met eieren is, gaan we ervan uit dat er mogelijk sprake is van een koppeltje bosuilen”, aldus de woordvoerder.